ВОЗ рекомендовала странам не требовать доказательства вакцинации от туристов

Всемирная организация здравоохранения не рекомендовала странам требовать от путешественников доказательства вакцинации от коронавируса при международных перелетах. Эксперты ВОЗ подчеркнули, что это может усугубить неравенство в свободе передвижения.

Об этом сказано в заявлении по итогам заседания чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения по ситуации с пандемией COVID-19. Отрывок рекомендаций, которые опубликовали после встречи, процитировало РИА «Новости».

«Временные рекомендации государствам-членам <…> — не требовать доказательства вакцинации как условия для въезда с учетом ограниченных (но растущих) свидетельств об эффективности вакцин в снижении распространения вируса и при до сих пор остающемся неравенстве в глобальном распределении вакцин», — сказано в сообщении.

ВОЗ также посоветовала государствам-членам признать, что «требования о доказательстве вакцинации могут усугубить неравенство <…> в свободе передвижения».

18 апреля ВОЗ заявила, что ситуация с коронавирусом в мире является тревожной. В организации отметили, что опасения вызывают появление других штаммов вируса, рост числа новых пациентов, а также статистика смертности от коронавируса.