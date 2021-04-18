ВОЗ заявила о тревожной ситуации с коронавирусом в мире
Рост числа случаев COVID-19, а также статистика смертности от коронавирусной инфекции вызывают тревогу во Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
По ее словам, ежесуточный прирост заболевших растет вот уже семь недель подряд. Увеличилось за последний месяц и число летальных случаев.
«Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами», — цитирует ТАСС Вуйнович.
Ранее о росте числа заболевших заявлял глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его мнению, для противодействия коронавирусной инфекции важно не забывать об использовании масок и перчаток, соблюдении социальной дистанции, а при необходимости — режима самоизоляции. Гебрейесус убежден, что вакцинация не единственный способ борьбы с коронавирусом.
По данным оперштаба, в России за минувшие сутки было зафиксировано 8632 случая коронавируса в 83 регионах страны. Из них 12,7% были бессимптомными. Полностью выздоровел 7391 пациент, 389 больных скончались.