ВОЗ заявила о тревожной ситуации с коронавирусом в мире

Рост числа случаев COVID-19, а также статистика смертности от коронавирусной инфекции вызывают тревогу во Всемирной организации здравоохранения. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

По ее словам, ежесуточный прирост заболевших растет вот уже семь недель подряд. Увеличилось за последний месяц и число летальных случаев.

«Это тревожные тенденции, поскольку мы продолжаем видеть влияние появления вариантов вируса, отмены ограничительных мер и несправедливого внедрения вакцины между странами», — цитирует ТАСС Вуйнович.

Ранее о росте числа заболевших заявлял глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его мнению, для противодействия коронавирусной инфекции важно не забывать об использовании масок и перчаток, соблюдении социальной дистанции, а при необходимости — режима самоизоляции. Гебрейесус убежден, что вакцинация не единственный способ борьбы с коронавирусом.

По данным оперштаба, в России за минувшие сутки было зафиксировано 8632 случая коронавируса в 83 регионах страны. Из них 12,7% были бессимптомными. Полностью выздоровел 7391 пациент, 389 больных скончались.