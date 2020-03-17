Проведены первые испытания вакцины против коронавируса на людях

В рамках испытаний ученых из исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле вакцину введут 45 волонтерам, по две дозы каждому. Интервал введения препарата составит один месяц.

Для того, чтобы подтвердить безопасность и эффективность вакцины, понадобится серия исследований и испытаний, говорится в материале. При этом, по мнению экспертов, ждать широкого использования вакцины не стоит раньше, чем через год — полтора.

Вакцина получила кодовое название mRNA-1273. Ее разработали Национальный институт здоровья США и компания по разработке биотехнологий Moderna Inc.

Уже в следующем месяце могут приступить к тестированию еще одной вакцины, которую разработала компания Inovio Pharmaceuticals.

В России также ведется разработка своего варианта вакцины против нового типа коронавируса. Например, в Санкт-Петербургском научно-исследовательском институте вакцин и сывороток ФМБА в начале марта сообщали, что создают вакцину от нового коронавируса, которая защитит людей разных возрастов.

ВОЗ признала распространение нового коронавируса пандемией. По последним данным жертвами коронавируса стали больше 7,1 тысячи заразившихся по всему миру. Наличие вируса выявлено у 182,4 тысячи человек.