Мир 02 января 2024, 08:04 Таиланд отказался вводить ограничения для туристов из-за COVID-19 Посол: Таиланд не планирует вводить ограничения для россиян из-за COVID-19 Таиланд / РИА «Новости»

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Власти Таиланда не планируют вводить ограничения для российских туристов на фоне роста заболеваемости COVID-19, о чем предупреждала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Такое мнение высказал РИА «Новости» посол страны в Москве Сасиват Вонгсинсават.

«Нет, поскольку ситуация с COVID-19 сейчас отличается от того, что было раньше», — пояснил высокопоставленный дипломат это решение.

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По его словам, сейчас симптомы болезни «менее жесткие», чем те, что были два года назад. Вонгсинсават напомнил, что в Таиланде принимают профилактические меры, чтобы замедлить рост заболеваемости.

ВОЗ в конце декабря сообщила, что число случаев заражения COVID-19 во всем мире возросло на 52%, до 850 тысяч. Тогда Россия вошла в тройку стран с наибольшим приростом заболевших.

Ранее инфекционист Давыдова заявила, что сейчас нет предпосылок, указывающих на появление новой пандемии в 2024 году.