«Британский» штамм коронавируса добрался до 22 стран Европы

«Как и все вирусы, коронавирус со временем изменился. Я понимаю обеспокоенность по поводу возможного воздействия вызывающего тревогу варианта SARS CoV-2 (VOC). 22 страны Европейского региона ВОЗ обнаружили этот новый вариант», — заявил Клюге.

Он подчеркнул, что новый штамм распространяется быстрее, но болезнь, которую он вызывает, не претерпела значительных изменений. Мутировавший коронавирус выявили во всех возрастных категориях, пишет «Газета.ru». По словам Клюге, SARS CoV-2 (VOC) не представляет особой опасности для детей. Директор Европейского бюро ВОЗ отметил, что со временем он может заменить другие, как это происходит в Великобритании и в большей степени в Дании.

Новый штамм коронавируса выявили в Великобритании еще в сентябре 2020 года, однако мир узнал о нем только в декабре. Он гораздо заразнее того варианта 2019-nCoV, который циркулирует в мире. В январе SARS CoV-2 (VOC) добрался до Грузии.