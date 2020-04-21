Названы примерные сроки окончания эпидемии коронавируса в России

России вряд ли удастся быстро справиться с коронавирусной инфекцией. Врачи считают, что эпидемия продлится еще несколько месяцев. Снизить число тяжелых больных реально в ближайшие три-четыре недели.

Директор НИИ пульмонологии, академик РАН Александр Чучалин напомнил, что каждая вспышка обычно длится около четырех месяцев. COVID-19 не нарушит законы эпидемической волны. Его мнение привела газета «Известия».

Чтобы тяжелых коронавирусных больных было меньше, нужно по-другому вести таких пациентов — по той же технологии, как и людей с острым коронарным синдромом.

Менее оптимистично смотрит на ситуацию профессор, пульмонолог и заслуженный врач России Александр Карабиненко. Он предположил, что эпидемия продлится до конца лета.

«Новая инфекция <…> действительно более агрессивная. И на самом деле пациентов, которые носят коронавирус, может быть значительно больше, чем официально зарегистрированных», — заметил Карабиненко.

Несмотря на такой прогноз, врач указал на панику, которой слишком много вокруг коронавируса. Карабиненко считает, что в России хватит медицинских ресурсов для лечения больных с COVID-19.

Специалист посоветовал обществу смириться с новой реальностью: попав в лимфоидную ткань человека, вирус будет жить там долго. К клиническим испытаниям вакцины против нового коронавируса медики приступят 1 июля. Президент РФ Владимир Путин поручил ускорить регистрацию вакцины от 2019-nCoV.