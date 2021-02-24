ВОЗ предсказала окончание пандемии коронавируса в 2022 году

Пандемия коронавируса завершится в начале следующего года — худшее уже позади. Об этом рассказал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», — цитирует Клюге датский телеканал DR.

Эксперт подчеркнул, что вирус уже не исчезнет из человеческой популяции. Тем не менее в начале следующего года потребность в ограничениях отпадет. Клюге добавил, что это пока только прогноз, потому что никто не может сказать точно, как будет развиваться ситуация с вирусом.

В ВОЗ ранее сообщили, что число заразившихся коронавирусом в мире уменьшилось с 15 по 21 февраля на 11%, а количество смертей — на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Заметный спад заболеваемости за неделю выявили в Северной и Южной Америке (на 19%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 9%), а также в Европе (на 7%) и Восточном Средиземноморье (на 7%). Снижение заболеваемости наблюдается шестую неделю подряд.