ВОЗ зафиксировала снижение смертности от COVID-19 в мире

Число заразившихся в мире коронавирусом уменьшилось с 15 по 21 февраля на 11%, а количество смертей — на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Такие данные опубликовал ВОЗ в еженедельном эпидемиологическом бюллетене.

За прошедшую неделю всего зарегистрировали 2 457 026 заразившихся и 66 359 умерших. На момент 21 февраля по всему миру насчитывалось 110 763 898 случаев заражения и 2 455 331 летальный исход.

Спад заболеваемости за неделю оказался заметен в Северной и Южной Америке (на 19%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 9%), а также в Европе (на 7%) и Восточном Средиземноморье (на 7%). Количество смертей в этих регионах тоже снизилось — на 23%, 6%, 19% и 3% соответственно. Уменьшение летальности зафиксировано в Африке (на 20%) и Юго-Восточной Азии (на 6%).

За семь дней в Северной и Южной Америке заразились более 1,06 миллиона человек, свыше 34 тысячи скончались. Более 939 тысяч случаев заражения и свыше 24 тысячи смертей зарегистрировали в Европе. В Восточном Средиземноморье СОVID-19 подтвердился у более 181 тысячи человек. Скончались свыше 2,4 тысячи человек.

Снижение заболеваемости наблюдается шестую неделю подряд, сказано в опубликованном ВОЗ документе.