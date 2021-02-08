ВОЗ попросила не отказываться от вакцины AstraZeneca

После сообщений о возможной неэффективности вакцины AstraZeneca в борьбе с южноафриканским штаммом коронавируса Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала от нее не отказываться, так как данные исследований на эту тему являются предварительными.

Об этом сообщила главный научный сотрудник организации Сумья Сваминатан. Проведенное исследование требует больше данных, тем более, что вакцина понижает уровень тяжелых случаев заболевания.

«А наша главная задача в рамках борьбы с пандемией заключается в том, чтобы понизить смертность и сократить заболеваемость», — цитирует ее ТАСС.

Исполнительный директор Коалиции за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) Ричард Хатчетт подчеркнул, что пока слишком рано списывать вакцину AstraZeneca со счетов.

Ранее сообщалось, что министр здравоохранения ЮАР Звелини Мкизе распорядилась приостановить подготовку к началу массовой вакцинации препаратом AstraZeneca. Первая партия этой вакцины показала низкую эффективность против местного штамма коронавируса, получившего маркировку 501.V2.