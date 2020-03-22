ВОЗ поделилась неутешительным прогнозом по вакцине от коронавируса

Вакцина от нового коронавируса появится еще не скоро — где-то через год. Ее сначала нужно испытать, а потом произвести столько, чтобы хватило на всех.

«Для разработки и испытания вакцин требуется много времени. Необходимо подтвердить, что они эффективны и безвредны, а затем и произвести их в таком количестве, чтобы хватило на всех. <…> Следует быть реалистами и признать, что нам понадобится по меньшей мере год», — рассказал в эфире «Би-би-си» директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.

Он подчеркнул, что в ситуации с вакциной нужно быть предельно осторожными, ведь ее получат миллиарды людей. Препарат должен быть абсолютно безопасным.

Ранее стало известно, что против коронавируса российские ученые создали шесть вакцин. Сейчас препараты испытывают. Их бросят на борьбу с 2019-nCoV, как только докажут эффективность и безопасность. Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что над вакцинами ученые работали круглосуточно и создали их всего за два месяца.

По последним данным, 2019-nCoV нашли у 319 тысяч человек. В России всего 367 зараженных коронавирусом.