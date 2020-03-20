Российские ученые разработали 6 препаратов для борьбы с коронавирусом

Шесть вакцин против коронавируса создали российские ученые. Сейчас препараты испытывают. Их бросят на борьбу с 2019-nCoV, как только докажут их эффективность и безопасность.

«В настоящее время в России проводятся испытания шести таких препаратов. Наши ученые создали в очень короткое время — за два месяца, используя уже имеющиеся разработки и практически самые новые, новейшие биотехнологии», — приводит «Интерфакс» слова премьер-министра России Михаила Мишустина.

Глава Кабмина выступил 20 марта на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом. Он заявил, что ученые работали над созданием вакцин круглосуточно. Мишустин выразил надежду, что эти разработки после испытаний можно будет применять для контроля пандемии

В России сейчас 199 заразившихся новым типом коронавируса. Для предотвращения распространения инфекции во всем мире предприняли небывалые меры безопасности.

Многие страны (в том числе и Россия) закрыли свои границы и приостановили авиасообщение. Эпицентр заражения за два с лишним месяца переместился из Китая в Италию. Всего в мире коронавирус подхватили около 246 тысяч человек.