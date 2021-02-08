Рынок обвинили зря. Делегация ВОЗ нашла «важные улики» о коронавирусе в Китае

Группа ученых обнаружила в Ухане, где была зарегистрирована первая вспышка COVID-19, «важные улики». Пока не раскрывается, что именно нашли специалисты, но рынок мяса и морепродуктов из источников заражения уже вычеркнули. При этом поиски важны не только для того, чтобы найти виноватых, но и чтобы предотвратить следующие пандемии.

Миссия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) отправилась в Ухань в середине января 2021 года, чтобы провести расследование и выяснить, что именно стало источником нового вируса. Сначала им пришлось просидеть две недели на карантине, но теперь делегация ученых из разных стран заявила, что нашла «важные улики».

Вирус из лаборатории

Пока специалисты не разглашают, что именно они нашли, но кое-что узнать все же удалось: спекуляции на тему того, что источником вируса стала лаборатория в Ухане, не подтвердились.

Ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, молекулярный биолог, вирусолог, руководитель проекта по разработке препаратов на основе SkQ Максим Скулачев уверен, что SARS-CoV-2 не мог быть искусственно выведен в лаборатории по одной простой причине: полностью конструировать новые вирусы наука не умеет.

Если он сконструирован заново, то где-то должна быть альтернативная вирусология, которая неизвестна всем остальным вирусологам. Поэтому я думаю, что он мог появиться только эволюционным путем, постепенно приспосабливаясь и пытаясь перекинуться от одного „хозяина“ на другого Максим Скулачев.

При этом Скулачев добавил, что стремление объяснить пандемию каким бы то ни было злым умыслом вполне объяснимо: никто не хочет верить в то, что настоящей причиной стала банальная человеческая глупость. На самом же деле еще в 2015 году в одном из наиболее престижных международных научных журналов были публикации о том, что коронавирусы, которые переносят летучие мыши, очень близки к тому, чтобы «перекинуться» на человека, добавил Скулачев.

«Признавать, что это действительно результат какой-то человеческой глупости, очень обидно, поэтому мы ищем какие-то другие объяснения — например, что это кто-то специально сделал. По этому поводу очень активно циркулирует история об искусственном происхождении этого вируса», — заметил ученый.

Заражения на рынке

Но и версия о том, что коронавирус начал распространяться с рынка мяса и морепродуктов, тоже не подтвердилась. Ученые обнаружили, что ранее были выявлены случаи более легкого течения той же болезни у людей, которые никак не были связаны с рынком, передает Bloomberg.

«До появления сильно заболевших были другие, у которых болезнь протекала бессимптомно или их было трудно отличить от тех, у кого были просто простуда или кашель. И поэтому неудивительно, что были и другие случаи, кроме тех, которые попали в больницу. Но сколько других, когда это началось? Это то, над чем мы все еще работаем», — сказал один из представителей делегации ВОЗ.

При этом, как объяснил «360» профессор, доктор медицинских наук, академик РАН, заместитель главного ученого секретаря президиума РАН и заслуженный деятель науки РФ Сергей Колесников, ничего, кроме антисанитарии, на уханьском рынке ученые не нашли, то есть обе основные теории происхождения вируса были опровергнуты, хотя окончательных данных от миссии ВОЗ в Ухане пока нет. Подробности обещают опубликовать до отъезда ученых из Китая 10 февраля.

Важность поисков

Сергей Колесников добавил в разговоре с «360», что главную цель поездки делегации ученых ВОЗ в Ухань он видит в том, чтобы поставить точку в вопросе «кто виноват». Но есть и другая важная причина.

«Это (изучение происхождения вируса, — прим.ред.) важно и для того, чтобы посмотреть, насколько соблюдаются правила безопасности в лабораториях. Я думаю, что одна из задач — попробовать вновь залезть в чужие лаборатории и посмотреть, что там разрабатывается, есть ли там нарушения конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия», — подчеркнул он.

Ученые также могут найти ответ на вопрос, что станет с вирусом в ближайшем будущем. Если то, что распространяется эта зараза быстро, было понятно и раньше, то сейчас есть шанс узнать, кто еще сможет его переносить.

Вопрос в том, будет ли этот вирус селиться в нашем ближайшем окружении, потому что есть сообщения, что у кошек, у тигров выявлен. Будет ли этот очаг не где-то, а у нас дома, во дворе — в виде кошки, собаки, норки и так далее Сергей Колесников.

Такое понимание не только поможет обезопасить себя, но и даст возможность разрабатывать действенные меры контроля, защиты и предупреждения распространения вирусов и других патогенов.

Более того, Максим Скулачев добавил, что ответы ученых, побывавших в Ухане, могут поставить точку в существующих подозрениях. Для этого будет достаточно показать цепочку передачи вируса от летучей мыши до человека.

«Если мы в этом разберемся, мы сможем предсказывать и другие пандемии, потому что очень много вирусов ходит по летучим мышам, по животным, есть также вирусы гриппа. Это первая пандемия, в которой мы имеем шанс разобраться от начала и до конца — от первой летучей мыши и до современного вируса», — заключил Скулачев.