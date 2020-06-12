ВОЗ оценила возможность передачи коронавируса через молоко матери

Женщины, зараженные коронавирусом нового типа, могут продолжать грудное вскармливанием своих новорожденных детей. ВОЗ пока не установила факта передачи 2019-nCoV ребенку через молоко матери.

Об этом заявила эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария ван Керкхове со ссылкой на информацию, озвученную на брифинге другим экспертом организации, Аншу Банержи.

«На данный момент нам не удалось идентифицировать живой вирус в материнском молоке. Поэтому риск передачи коронавируса от матери ребенку не подтвержден», — указал он.

В свою очередь, Мария ван Керкхове отметила, что рекомендация ВОЗ сейчас позволяет заболевшим матерям продолжать грудное вскармливание. «Это совершенно безопасно для ребенка», — заявила она.

Ранее в ВОЗ объяснили низкую смертность в России. Оказалось, что причина кроется в резком увеличении количества тестов, которые смогло осуществить российское здравоохранение. Когда количество тестов увеличивается, сокращается смертность. Позже в организации пояснили, что у них нет претензий к статистике по COVID-19 в России.