ВОЗ объяснила заявление о необычной статистике по COVID-19 в России

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович объяснила слова директора программы по ЧС в области здравоохранения Майкла Райана о России. Ранее он указал, что смертность от коронавируса в стране«необычно низкая».

Сама Вуйнович отметила, что у ВОЗ «ни в коем случае» нет претензий к статистике по COVID-19 в России. «Доктор Райан показал обширную идею, он не статистик, он не имеет опыта в этой области экспертизы и просто высказал свое мнение. Но мнение ВОЗ такое, что претензий нет», — отметила она в интервью Business FM.

Вуйнович заявила, что российские цифры отражают реальную ситуацию с пандемией, а власти исполняют руководство ВОЗ «по применению международной классификации заболевания».

Ранее в ВОЗ объяснили низкую смертность в России. Оказалось, что причина в резком увеличении количества тестов, которые смогло осуществить российское здравоохранение. Когда количество тестов увеличивается, сокращается смертность.