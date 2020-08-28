Коронавирус в России и мире. Главное на 28 августа

По всему миру COVID-19 заразились более 24,3 миллиона человек. В России уже 10 дней подряд врачи устанавливают не более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа.

В России

Суточный прирост заболевших составил 4711 человек. С начала пандемии коронавирусом заболели 975 576 жителей страны, 16 804 россиян скончались.

У всех четырех добровольцев, которые прошли полный курс вакцинации препаратом центра «Вектор», были обнаружены антитела к SARS-CoV-2. По словам врачей, ни у одного не было серьезных нежелательных явлений.

Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко сообщил, что вакцина уже поступила в гражданский оборот. Он также рассказал, что еще три российские вакцины сейчас находятся на этапе регистрации. При этом одну из них могут зарегистрировать в ускоренном порядке до конца сентября.

Он также упомянул, что больницы России готовы ко второй волне пандемии.

В России создали прибор, который сможет выявлять вирусы в воздухе, в том числе и SARS-CoV-2. Устройство способно выявить до 86 возбудителей инфекций, в том числе бактериальной и токсичной.

Вирусологи МГУ имени М. В. Ломоносова задумались о разработке «сезонной» вакцины, которую можно будет использовать сразу от гриппа и от коронавируса.

Директор центра Гамалеи Александр Гинзбург рассказал, что повторное заражение коронавирусом возможно, если человек до этого переболел им в легкой форме. Из-за этого у него в организме не образовались антитела.

В мире

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, тройкой лидеров по количеству больных СОVID-19 по-прежнему остаются США (5,8 миллиона человек), Бразилия (3,7 миллиона) и Индия (3,3 миллиона).