ВОЗ объявила об окончании новой вспышки лихорадки Эбола в Гвинее

Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании новой вспышки лихорадки Эбола в Гвинее. Это следует из заявления организации.

«Вспышка лихорадки Эбола, возникшая в Гвинее в середине февраля, сегодня признана ​​завершенной», — передало РИА «Новости» сообщение ВОЗ.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее поздравил Гвинею и медицинских работников, которые помогли сдержать вспышку.

В начале апреля организация сообщила, что число летальных случаев среди пациентов с лихорадкой Эбола начало увеличиваться в Гвинее. По тем данным, количество погибших с начала года составило 23 человека. Первый случай болезни в нынешнем году выявили у медсестры. Она скончалась 28 января. 14 февраля власти объявили эпидемию на юго-востоке страны. В Гвинее началась вакцинация, прививку сделали 5365 пациентам.

Болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ), ранее известная как геморрагическая лихорадка Эбола, тяжелая и часто заканчивается летально. Передается от диких животных и распространяется от человека к человеку.