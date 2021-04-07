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    07 апреля 2021, 12:31

    Число летальных случаев из-за лихорадки Эбола стало расти в Гвинее

    Полина Петрова

    Число летальных случаев среди пациентов с лихорадкой Эбола начало увеличиваться в Гвинее, написало агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

    Число летальных случаев из-за лихорадки Эбола стало расти в Гвинее

    Отмечается, что количество погибших с начала года составило 12 человек. За последнюю неделю появилось еще пять инфицированных. Сейчас общее число инфицированных в Гвинее составляет 23 человека. Так, первый случай болезни в нынешнем году выявили у медсестры. Она скончалась 28 января, сообщил сайт «Русская планета».

    14 февраля власти объявили эпидемию на юго-востоке страны. В Гвинее началась вакцинация, прививку сделали 5 365 пациентам.