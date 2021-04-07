Число летальных случаев из-за лихорадки Эбола стало расти в Гвинее

Число летальных случаев среди пациентов с лихорадкой Эбола начало увеличиваться в Гвинее, написало агентство «Синьхуа» со ссылкой на данные представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке.

Отмечается, что количество погибших с начала года составило 12 человек. За последнюю неделю появилось еще пять инфицированных. Сейчас общее число инфицированных в Гвинее составляет 23 человека. Так, первый случай болезни в нынешнем году выявили у медсестры. Она скончалась 28 января, сообщил сайт «Русская планета».

14 февраля власти объявили эпидемию на юго-востоке страны. В Гвинее началась вакцинация, прививку сделали 5 365 пациентам.