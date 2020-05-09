ВОЗ объяснила рост заражений коронавирусом в России

Растущее число новых случаев заражения коронавирусной инфекции в России связано с увеличением объемов тестирования. Помимо этого, в стране эпидемия наступила позже, чем в европейских странах.

Об этом заявил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан на брифинге в Женеве.

«Мы видим, что сейчас количество новых случаев увеличивается. Но при этом Россия также стала проводить больше тестов на коронавирус как в городах, так и за их пределами», — отметил он.

Он добавил, что в России сейчас достаточно жесткий режим изоляции. Райан отметил, что правительство страны понимает масштабы распространения инфекции.

Директор программы ВОЗ подчеркнул, что в России один из самых высоких показателей тестирования на COVID-19 в мире. Выявляется около 3,6% случаев заболевания.

По словам представителя ВОЗ, смертность от COVID-19 в стране также остается сравнительно низкой относительно количества зараженных.

«Однако Москва может поучиться на опыте других стран, которые уже прошли основные этапы распространения болезни, для более эффективного реагирования на коронавирус», — подытожил Райн.

Ранее ВОЗ заявила, что для победы над инфекцией ей необходимо 1,7 миллиарда долларов. По словам гендиректора организации, указанной суммы должно хватить для «ответа на заболевание».

В России зафиксировано 187 598 случаев заражения коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 10 699 случаев новых заболеваний. Погибли 1723 человека, по данным стопкоронавирус.рф.