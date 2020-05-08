ВОЗ нужно почти два миллиарда долларов для борьбы с коронавирусом

Тедрос Аданом Гебрейесус, гендиректор ВОЗ, заявил в ходе дипломатического брифинга в Женеве, что организации необходимы средства для борьбы с коронавирусом. По его словам, указанной суммы должно хватить для «ответа на заболевание».

Сообщается также, что организация планирует потратить средства и на личные нужды: «ресурсы, которые необходимы ВОЗ для ее собственных операций, включая значимые поставки».