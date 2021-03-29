ВОЗ назвала возможные причины появления коронавируса

Коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей через каких-либо других животных. С меньшей долей вероятности, пандемия началась из-за зараженной еды. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на проект финального отчета Всемирной организации здравоохранения и Китая.

По данным агентства, документ передал журналистам один из дипломатов в Женеве, который представляет страну, входящую в ВОЗ. В организации отметили, что утечка 2019-nCoV из лаборатории «крайне маловероятна».

«Я ожидаю, что в ближайшие несколько дней весь этот процесс (по созданию отчета — прим. ред.) будет завершен, и мы сможем опубликовать его», — приводит AP слова эксперта ВОЗ, возглавлявшего миссию в Ухане, Питера Бена Эмбарека.

Окончательного ответа о причине возникновения коронавируса в документе нет.

Специалисты ВОЗ приехали в Ухань, где год назад началась пандемия 2019-nCoV, в январе. Они отсидели на необходимом карантине, встретились с коллегами и побывали на рынке, с которого началась вспышка.