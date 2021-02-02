Специалисты ВОЗ приедут в Уханьский институт вирусологии 3 февраля

Специалисты организации приехали в Ухань 14 января. Они отсидели на необходимом карантине, встретились с коллегами и побывали на рынке, с которого началась вспышка коронавируса.

Впервые 2019-nCoV появился в китайском Ухане в декабре 2019 года. После этого вирус стремительно распространился по всему миру и 11 марта 2020 года ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Почти все страны ввели жесткие ограничения. Летом ситуация немного наладилась, но в сентябре произошла повторная вспышка.

За все время пандемии в мире выявили более 103 миллионов случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли уже более 2,2 миллиона человек.

В России уже создали несколько вакцин. В стране началась масштабная прививочная кампания. Власти планируют, что вакцину получит более половины жителей России без учета переболевших и детей. Этого хватит для формирования коллективного иммунитета.