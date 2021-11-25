ВОЗ назвала основных распространителей коронавируса

Невакцинированные люди являются основными распространителями коронавируса. Такое заявление сделали в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения.

«Непривитые люди являются основным распространителем вируса. Мы призываем всех, кто имеет право на вакцинацию, воспользоваться этой возможностью и обязательно пройти полный цикл вакцинации», — сказали РИА «Новости» в бюро.

Представители ВОЗ подчеркнули, что привиться обязательно стоит людям от 60 лет и старше, а также тем, у кого ослаблен иммунитет.

Собеседник агентства отметил, что все больше исследовательских работ показывают эффективность ряда профилактических мер. В частности, речь идет о проветривании помещений или ношении масок. Однако специалист обратил внимание, что они работают во много раз эффективнее вместе с другими мерами воздействия.

Кроме того, нужно следить за гигиеной рук и дыхательных путей, социальной дистанцией, отслеживанием контактов, тестированием. При необходимости нужно соблюдать изоляцию или карантин.

Тем временем в России зарегистрировали новую тест-систему для выявления коронавируса. Ее разработали ученые РАН.