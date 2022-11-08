ВОЗ назвала число жертв аномальной жары в Европе | 360°

Мир 08 ноября 2022, 01:55 ВОЗ назвала число жертв аномальной жары в Европе ВОЗ: не менее 15 тысяч человек погибли в Европе из-за аномальной жары в 2022 году Pxhere

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Жертвами аномально высокой температурой в Европе в 2022 году стали не менее 15 тысяч человек, сказано в отчете, который опубликовала Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Отчет директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ханса Клюге представили на конференции ООН по изменению климата в Шарм-эш-Шейхе.

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Как следует из документа, летом 2022 года в Германии от перегрева или обострения хронических заболеваний на фоне жары скончались около 4,5 тысячи человек. Еще почти четыре тысячи человек погибли в Испании, а 3,2 тысячи ― в Великобритании. В Португалии жертвами аномальной жары стали более тысячи жителей страны. Суммарное число погибших может вырасти по мере поступления данных от других стран, уточнили в ВОЗ.

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Как установили во Франции, в период с 1 июня по 22 августа 2022 года смертность составила на 11 тысяч человек больше, чем за аналогичный период 2019-го. Пока что точные причины такого роста смертей не установлены.

Европейские страны призвали предпринять решительные совместные меры, чтобы эффективнее вести борьбу с изменениями климата, а также снижать эффекты аномальной жары.

Но не только люди чувствовали на себе влияние аномальной температуры. Жаркое лето также вызвало в регионе проблемы с экологией и судоходством. В Италии, Швейцарии, Великобритании, Германии, Бельгии и Франции пересохли реки, озера и водохранилища.