Водоемы Европы пересохли из-за аномальной жары

Жаркое лето вызвало в Европе проблемы с экологией и судоходством. Реки, озера и водохранилища пересохли в Италии, Швейцарии, Великобритании, Германии, Бельгии и Франции, сообщил РБК.

В Италии 2022 год стал самым засушливым за всю историю метеонаблюдений. Средняя температура за семь месяцев превысила норму на 0,98 градуса, а количество осадков сократилось на 46%. В июле пересохла река Серкио, По и другие. Ущерб сельскому хозяйству оценили в шесть миллиардов евро.

Обмелело озеро озера Брене на границе между Францией и Швейцарией. Федеральное управление национального экономического снабжения BWL в Швейцарии объявило о сокращении обязательных запасов нефтепродуктов в стране на 6,5% из-за проблем с их поставкой на фоне засухи.

В водохранилищах Испании запас воды составил 40,42%. Он сокращается на 1,5% каждую неделю. Кроме того, обмелела река Миао. Фотографии высохших рек в Европе опубликовал Telegram-канал «Пул № 3».

Исток Темзы в Великобритании сместился на восемь километров вниз по течению. Опустело водохранилище Вудхед и у Яксли в Питерборо. Британский министр по вопросам окружающей среды Джордж Юстис предложил ограничить использование воды в быту, и в некоторых районах запретили наполнять бассейны, мыть машины и поливать сады из шланга.

На месте реки Эстерон во Франции остались только камни, реки Вар — потрескавшийся ил. Июль 2022 года стал вторым самым засушливым месяцем в этой стране с начала измерений в 1958–1959 годах.

На территории Германии уровень воды в Рейне упал до 1,15 метра. Власти уменьшили загрузку грузовых судов. Также ушла вода в реке Ар и Эльба, озера в Баварии. В Бельгии опустели реки Звальм и Лейе. В провинции Антверпен на фоне засухи решили построить резервуар для хранения воды объемом от трех до четырех миллионов кубометров воды.