ВОЗ договорилась с Китаем о международном расследовании по COVID-19

Он пояснил, что ранее прибывшая в Китай группа экспертов определила условия международного расследования по определению, откуда взялся новый возбудитель. Результаты их работы станут основой для совместных усилий в этом вопросе.

«Эксперты ВОЗ и Китая разработали документ с основными положениями исследования и программой работы международной группы», — заявил Гебрейесус. По его словам, в новую группу экспертов войдут представители Китая, а также других стран.

Исследования начнутся в городе Ухане. Главная цель — найти источник первых случаев заражения коронавирусом. Все полученные материалы станут основой для дальнейшего долгосрочного расследования.

Первые случаи заражения коронавирусом зафиксировали в китайском Ухане в конце 2019 года. Первоначально очагом распространения считался рынок диких животных, но в Китае опровергли эту версию.

Президент США Дональд Трамп несколько раз говорил о том, что Пекин не раскрывает полную информацию по количеству зараженных. Кроме того, он обвинял Китай в целенаправленном использовании вируса и подкупе руководства ВОЗ.