Вован и Лексус разыграли мэра Праги от имени Кличко. Обман раскрылся, но его это не смутило

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли мэра Праги Зденеку Гржибу. Запись разговора они опубликовали на YouTube.

Разговаривающий с мэром пранкер представился мэром Киева Виталием Кличко. В ходе беседы о событиях 1945 года, Гржибу заявил, что советские войска вошли в город слишком поздно.

«У нас было Пражское восстание. Поэтому Прага освободила себя сама», — сказал он.

Позднее пражский градоначальник понял, что общается не с мэром Киева. Он попросил собеседника представиться, пранкер назвался русским блогером, живущим в Праге. После этого они продолжили беседовать.

Они также поговорили о демонтаже памятника маршалу Коневу. Гржибу сообщил, что он принадлежит пражскому району.

«Я должен уважать то, что город хочет делать со своей собственностью», — подчеркнул он.

В беседе с РБК Кузнецов отметил, что мэр разговаривал в стиле «сам дурак». По словам пранкера, его удивило, что политик продолжил общаться, когда понял, что он не мэр Киева.

«Странно и то, что мэр Праги оправдывался перед неизвестным человеком», — отметил Кузнецов.

Ранее в Праге демонтировали памятник маршалу Коневу. Его фигура появилась в Праге в 1980 году, как знак признательности за освобождение чешской столицы в 1945 году. Президент Чехии осудил снос памятника. Он назвал это глупостью.