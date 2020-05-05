Президент Чехии назвал глупостью снос памятника Коневу в Праге

Снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге произошел из-за глупости муниципальных политиков. Об этом заявил президент Чехии Милош Земан.

Памятник был установлен в столичном районе Прага-6. 3 апреля 2020 года монумент Коневу демонтировали, решив поместить в пока не построенный музей. Российские власти просили Чехию передать памятник в РФ. В Праге ответили, что памятник принадлежит муниципальным властям, и лишь они вправе решать, что с ним делать.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье УК «Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично». МИД Чехии в ответ заявил о недопустимости преследования своих граждан иностранным государством.

«Я считаю реакцию России преувеличенной, — заявил „Чешскому радио“ Земан, — но это реакция на глупость наших, в данном случае, непримечательных политиков».

«Когда политик ничего из себя не представляет, он пытается привлечь к себе внимание — устроить сексуальный скандал, украсть деньги или сделать так, чтобы его заметили», — добавил президент.