Немецкие СМИ сообщили, что мнения жителей Восточной и Западной Германии по поводу украинского кризиса сильно разнятся. Особенно ощутимый раскол проявился в вопросе поставок оружия для ВСУ: в восточной части страны против их продолжения выступили почти вдвое больше жителей, чем в западной. Политолог, специалист по межнациональным конфликтам Евгений Михайлов пояснил «360», что к этому есть исторические предпосылки.

Далее — его прямая речь.

Жители Восточной Германии несколько отличаются от населения Западной Германии. Это связано с разделением страны после Великой Отечественной войны.

Восточная часть Германии была под контролем СССР и дружила с государствами Варшавского договора, поэтому у населения этой части страны изначально несколько другое отношение к России. Во время советского управления там выстраивался некий социализм и было осознание того, что немцы совершили огромную ошибку, напав на СССР. Здесь, в Восточной Германии, и высказывается мнение, что помощь ВСУ чрезмерна и ее надо прекращать.

Источник фото: РИА «Новости»

Западная Германия всегда была настроена антисоветски. После передела сфер влияния именно она осталась под контролем американцев, поэтому там сохранились нацистские настроения. Как раз в западной части страны многие немцы разрабатывали оружие для США. Кроме того, американцы спасли многих нацистов.

В восточной Германии было другое воспитание, и оно никуда не делось — не успели его «убрать». Многие немцы, которые воспитывались в социалистической системе, осознают, что поставки оружия против России глубоко ошибочны и обернутся большим горем. Прежде всего — для Европы.

Правота России и неуместность санкций

Я знаю, что восточные немцы, после того как стали частью единой Германии, очень недовольны многими процессами внутри страны.

Источник фото: РИА «Новости»

Сейчас — последствиями антироссийских санкций, которые ухудшили жизнь европейцев. Выросли цены на продукты, подорожали энергоресурсы.

Жители восточной части современной Германии осознают причины такого развития событий. Возможно, они даже в глубине души принимают правоту России и неуместность санкций, а еще — право РФ на жесткие ответные меры.

Источник фото: РИА «Новости»

Кроме того, сейчас в Восточной Германии есть люди, которые считают действия России в адрес ЕС слишком мягкими. Часть из них заявляли, что на месте правительства Российской Федерации перекрыли бы любые поставки газа. Также они считают, что ЕС уже не стесняется в методах санкционной политики.