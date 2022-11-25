Мир 25 ноября 2022, 07:58 Восстановление энергосистемы Украины обойдется в сотни миллионов долларов FT: для восстановления энергосистемы Украины потребуется сотни миллионов долларов РИА «Новости»

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Восстановление поврежденной на Украине энергетической системы понадобятся сотни миллионов долларов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков газете Financial Times.

Издание отмечает, что Украина столкнулась с нехваткой оборудования и материалов, которые понадобятся для восстановления построенных еще во времена Советского Союза объектов энергосистемы. Трансформаторы пока закупают у Литвы и Польши. В перспективе Украина рассчитывает наладить собственное производство необходимых деталей.

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Автор статьи не называет конкретную цифру. Александр Кубраков обратил внимание, что понадобится внешняя помощь в объеме нескольких сотен миллионов долларов.

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Ранее была названа цель ударов по энергосистеме Украины. Эксперт по безопасности, член КС Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов выразил мнение в разговоре с «360», что, таким образом, российские военные хотят добиться прекращения доставки ВСУ резервов и использования технологического оружия.