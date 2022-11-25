25 ноября 2022, 07:58
Восстановление энергосистемы Украины обойдется в сотни миллионов долларов
FT: для восстановления энергосистемы Украины потребуется сотни миллионов долларов
Восстановление поврежденной на Украине энергетической системы понадобятся сотни миллионов долларов. Об этом сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков газете Financial Times.
Издание отмечает, что Украина столкнулась с нехваткой оборудования и материалов, которые понадобятся для восстановления построенных еще во времена Советского Союза объектов энергосистемы. Трансформаторы пока закупают у Литвы и Польши. В перспективе Украина рассчитывает наладить собственное производство необходимых деталей.
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Автор статьи не называет конкретную цифру. Александр Кубраков обратил внимание, что понадобится внешняя помощь в объеме нескольких сотен миллионов долларов.
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Ранее была названа цель ударов по энергосистеме Украины. Эксперт по безопасности, член КС Росгвардии, ветеран боевых действий Роман Насонов выразил мнение в разговоре с «360», что, таким образом, российские военные хотят добиться прекращения доставки ВСУ резервов и использования технологического оружия.
Украина
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