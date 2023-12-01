Мир 01 декабря 2023, 21:17 «Восприняли в штыки». Назарбаев поделился, как в Казахстане отреагировали на его выбор преемника Назарбаев: выбор преемником Токаева в Казахстане многие восприняли в штыки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Многие в Казахстане «восприняли в штыки» выбор экс-президента Нурсултана Назарбаева преемника на пост главы государства. Некоторые опасались, что Жомар-Касым Токаев не сможет «потянуть президентскую ношу». Об этом Назарбаев написал в своих мемуарах «Моя жизнь. От зависимости к свободе», фрагменты из которых привело издание Tengrinews.

Назарбаев сложил полномочия в марте 2019 года, исполняющим обязанности президента стал тогдашний председатель сената Касым-Жомарт Токаев. Летом его избрали главой государства.

Реклама

Экс-президент отметил, что многие из тех, кто тайно был против кандидатуры Токаева в качестве преемника, сами мечтали о президентском посте.

«Сначала они не смогли выразить несогласие со мной. Затем они не смогли выразить несогласие с волеизъявлением народа на выборах», — отметил бывший глава Казахстана.

Опасение у многих вызывало отсутствие опыта у Токаева, он работал в сфере дипломатии и «практическими вопросами экономики» занимался не более трех лет.

«Эти люди втайне опасались, что он не сможет во всей полноте потянуть президентскую ношу и, стало быть, ответственность за все дела в жизни страны», — написал Назарбаев.

В мемуарах Назарбаев впервые признался, что у него есть вторая жена и двое сыновей. Первая семья экс-президента с пониманием отнеслась к его второму браку.