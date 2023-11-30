Мир 30 ноября 2023, 07:41 «Избавился от одиночества». Назарбаев впервые признал наличие второй семьи и двух сыновей Нурсултан Назарбаев в мемуарах признался, что у него есть вторая жена и два сына Michael Brochstein / Sopa Images/globallookpress

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Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в своих мемуарах «Моя жизнь» впервые рассказал о второй семье, в которой у него родилось двое сыновей. Отрывки из книги привел портал Orda.kz.

Официально политик был женат на Саре Назарбаевой с 1962 года, у супругов три дочери. Как оказалось, вторая жена, Асель Назарбаева, появилась в начале 2000-х годов. Он рассказал, что увидел ее в Талдыкоргане — девушка вместе с другими встречала его с цветами у трапа самолета. Назарбаев запомнил молодую красавицу, а найти ее смог после того, как прочитал в газете, что она завоевала Гран-при на конкурсе «Мисс Казахстан». По данным СМИ, Исибаевой тогда было 19 лет.

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Экс-лидер страны признался в своих мемуарах, что знакомство с Аселью переросло в симпатию, а затем — в сближение. Они начали встречаться, а затем поженились «по мусульманскому обычаю».

«И в облике, и в мыслях Асель я увидел много качеств, которые искал. А главное — я избавился от тянувшегося годами душевного одиночества», — поделился Нурсултан Назарбаев.

В 2005 году вторая жена родила ему сына Таумана (Назарбаеву тогда было 65 лет), через три года — сына Байкена. Уже после рождения первого сына от нее Назарбаев решился во всем признаться официальной жене, и она «проявила благородство». По словам бывшего президента Казахстана, дочери тоже «правильно поняли» его.

Нурсултан Назарбаев руководил Казахстаном с 1989 по 2019 год.