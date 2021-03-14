Восемь спутников запустили с борта МКС

Восемь малых космических аппаратов запустили с борта Международной космической станции. Трансляцию запуска показывал YouTube-канал Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Пусковые контейнеры находились на специальной платформе — ее вынесли наружу через шлюзовую камеру японского модуля Kibo. Оттуда ее захватил манипулятор, который перевел платформу в положение для запуска малых космических аппаратов.

В результате в космос отправили восемь спутников. Из них пять японских: OPUSAT-2, Tsuru, RSP-01, WARP-01 и STARS-EC, парагвайский Guaranisat-1, филиппинский Maya-2 и израильский TAUSAT-1. Их привез на МКС американский грузовой корабль Cygnus.

Ранее с борта Международной космической станции выбросили в космос самый тяжелый в истории мусор. Речь идет о ненужной платформе со старыми аккумуляторными батареями, которая весит 2,5 тонны. Ее выкинули со станции при помощи дистанционного манипулятора SSRMS.

Вместо старой платформы еще в мае 2020 года на МКС привезли новую. Аккумуляторы установили в американском сегменте станции взамен израсходованных.