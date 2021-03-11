Космонавты выкинули с МКС самый тяжелый в истории мусор

Космонавты выбросили с МКС самый тяжелый в истории мусор. Речь идет о ненужной платформе со старыми аккумуляторными батареями, которая весит 2,5 тонны.

От нее избавились при помощи манипулятора. Процесс показывали во время трансляции, которую вело NASА. Было видно, что космонавты использовали дистанционный манипулятор SSRMS, с помощью которого взяли платформу и перевели в безопасное положение. После этого ее выбросили с МКС в космос. Некоторое время она будет находиться на орбиты, затем сойдет с нее и сгорит в плотных слоях атмосферы Земли.

Взамен старой платформы привезли новую — ее доставили на Международную космическую станцию еще в мае 2020 года при помощи японского грузового корабля HTV-9. Аккумуляторы заменили в американском сегменте станции.

До этого самым тяжелым космическим мусором был бак с аммиаком, который весил 640 килограммов. Его сбросил американский астронавт Клейтон Андерсон в 2007 году. В декабре 2018 года с МКС выбросили еще одну ненужную больше деталь — японскую научную аппаратуру, которая весила почти 500 килограммов.