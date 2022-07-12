Восемь кандидатов поборются за пост премьер-министра Великобритании

Завершилась регистрация кандидатов на пост премьер-министра Великобритании. В первом раунде за должность поборются восемь человек, которые получили голоса не менее 20 членов фракции консерваторов, сообщило РИА «Новости».

Голосование среди парламентариев-консерваторов намечено на 13 июля. Они могут сделать выбор в пользу бывшего руководителя Минфина Великобритании Риши Сунака, действующей главы МИД Лиз Трасс, заместителя министра по международной торговле Пенни Мордонт. На пост также претендуют Надим Захави, Джереми Хант, Том Тугендхат, Суэлла Браверман и Кеми Баденок.

Борис Джонсон, который возглавил британское правительство в 2019 году, заявил об уходе 7 июля. Он будет исполнять свои обязанности до назначения нового премьера.

Ранее политолог Андрей Медведев прокомментировал участие Лиз Трасс в гонке за кресло премьера. Несмотря на свой невысокий политический рейтинг, Трасс может занять место Джонсона, поскольку придерживается начатого им курса, полагает эксперт.