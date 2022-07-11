Политолог Медведев оценил шансы Лиз Трасс на пост премьера Великобритании

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра страны. «Политика сегодня» рассказала, сможет ли женщина занять пост, который ранее принадлежал Борису Джонсону.

Согласно данным британских СМИ, политик имеет относительно невысокий рейтинг. Она неоднократно демонстрировала свой непрофессионализм, а также устраивала сомнительные политические перформансы. Однако политолог Андрей Медведев отметил, что, несмотря на вышеперечисленное, Трасс вполне может занять пост премьер-министра, так как женщина солидарна с Джонсоном относительно ситуации на Украине.

«И, повторю, она и будет премьером. Для реально управляющих Британией элит, она самый подходящий политический инструмент, который подойдет для того, чтобы продолжать поддержку Украины. Точнее, чтобы усилить ее, и активизировать действия Киева», — заявил эксперт.