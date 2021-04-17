Восемь человек скончались во Франции после прививки AstraZeneca

Во Франции с начала компании по вакцинации от коронавируса зафиксировали 23 случая тромбоза. Восемь человек скончались, сообщило Национальное агентство по безопасности лекарственных средств (ANSM).

Возникновение тромбов у привившихся препаратом AstraZeneca выявили после вакцинации. На 8 апреля в стране сделали свыше 2,72 миллиона прививок.

Специалисты столкнулись с девятью новыми случаями атипичных по образованию тромбозов со 2 по 8 апреля. Также известно о двух прецедентах изолированных диссеминированных внутрисосудистых свертываний.

После старта вакцинации AstraZeneca во Франции зафиксировали 23 случая тромбоза. Восемь из них привели к летальному исходу.

В Оксфордском Университете заметили, что риск тромбоза от вакцин Pfizer и Moderna равен тому, что возникает после прививки AstraZeneca. Ученые указали на «гораздо большую вероятность» формирования тромбов у тех, кто перенес COVID-19, в том числе у людей младше 30 лет. Сравнения пока интерпретируют с осторожностью из-за нехватки полного объема данных.