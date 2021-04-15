Риск тромбоза от Pfizer и Moderna назвали равным с AstraZeneca

Тромбы в сосудах мозга после применения вакцин Pfizer и Moderna могут образоваться приблизительно с такой же вероятностью, как и на фоне прививки препаратом AstraZeneca. У переболевших COVID-19 риск церебрального венозного тромбоза повышается.

Ученые Оксфордского университета пришли к таким выводам после проведенного исследования, опубликовав его результаты на сайте вуза.

«Коронавирусная инфекция резко увеличивает вероятность образования тромбов в сосудах мозга», — заметил профессор Пол Харрисон.

Он добавил, что после COVID-19 формирование тромбов «гораздо более вероятно». Проблема характерна, в том числе, для людей в возрасте до 30 лет.

Участие в исследование приняли более 500 тысяч человек, перенесших коронавирусную инфекцию. Установлено, что тромбообразования в мозгу встречаются с вероятностью 39 случаев на миллион.

При этом из-за ковида риск образования тромбов оказался в 10 раз выше, чем после прививки вакциной Pfizer или Moderna, и в восемь раз выше после применения AstraZeneca. У большинства участников исследования, вакцинированных от COVID-19 Pfizer или Moderna, образование тромбов в мозгу может встречаться с вероятностью в четыре случая на миллион. У тех, кто привился AstraZeneca, — с вероятностью пять случаев на миллион после первой дозы препарата.

Специалисты пока с осторожностью интерпретируют сравнения, поскольку полный объем данных пока не накоплен. Они добавили, что тромбоз вен головного мозга чаще встречается у перенесших заболевание в возрасте младше 30 лет. По сравнению с исходным состоянием организма, риск образования тромбов у таких людей выше в 100 раз.