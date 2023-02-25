Мир 25 февраля 2023, 00:42 Воронка глубиной до 15 метров появилась в турецкой Конье DNA: в турецкой провинции Конья появилась воронка глубиной в 15 метров Pixabay

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Воронка глубиной до 15 метров внезапно образовалась в одном из населенных пунктов в турецкой провинции Конья. Провал имеет диаметр в 100 метров, сообщило агентство DHA.

Воронка появилась в поле в деревне Карапынар. Ученые не установили ее происхождение. Однако жители деревни утверждают, что это совершенно рядовое явление.

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В Техническом университете Коньи не стали связывать образование провала в произошедшими в Турции землетрясениями. Такое мнение высказал директор университетского центра исследования воронок Фетулла Арык.

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Напомним, 6 и 20 февраля на востоке Турции произошла серия мощных землетрясений. Подземные толчки сопровождались афтершоками, затронувшими 11 провинций республики. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали почти 45 тысяч человек.

24 февраля на востоке Турции произошло еще одно землетрясение. Его эпицентр находился в районе города Сивас.