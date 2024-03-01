Мир 01 марта 2024, 09:09 Вопрос о требовании выделить Украине процент ВВП ЕС обеспокоил Европарламент В ЕП напомнили о требовании Украины выделить ей один процент ВВП Евросоюза РИА «Новости»

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В Европарламенте подняли вопрос о требовании скандально известного экс-посла Украины в Германии и нынешнего посла страны в Бразилии Андрея Мельника выделить республике один процент валового внутреннего продукта Евросоюза. Член ЕП от Бельгии Филип де Ман предупредил, что это истощит ресурсы ЕС и ударит по его экономике, сообщила Lenta.ru.

Де Ман напомнил, что требование о выделении одного процента ВВП ЕС Мельник озвучил в недавнем интервью немецкому гостелеканалу NTV. Речь идет о сумме более 160 миллиардов евро.

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По словам члена ЕП, в свете квазистагнации экономики Союза и еврозоны это нанесет значительный ущерб экономике ЕС и истощит его ресурсы. С учетом этого де Ман обратился к представителям Еврокомиссии, чтобы поднять их позицию в связи с таким требованием.

«Как Еврокомиссия относится к этому требованию и какова была официальная реакция Комиссии на него?» — спросил де Ман.

Интервью NTV Мельник дал 3 февраля. Во время беседы дипломат указал, что Украине нужно больше помощи от стран Евросоюза.

«Срочно необходимо поставить более высокую цель: один процент от ВВП Евросоюза, что составит около 160 миллиардов евро в год», — подчеркнул экс-посол Украины в Германии.