Мир 23 февраля 2024, 08:55 «Мог высказываться менее страстно». Экс-посол Украины в ФРГ признал ошибки прошлого Экс-посол Украины в ФРГ Мельник признал, что допускал ошибки в работе IMAGO/M. Popow/globallookpress

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Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник признал, что допускал немало ошибок, занимая этот пост. Он дал интервью газете Tagesspiegel.

"Возможно, я мог бы время от времени высказываться на своем посту менее страстно, чтобы не обижать некоторых людей", - поделился Мельник.

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Он пояснил, что пребывал в "эмоциональном состоянии чрезвычайной ситуации" и хотел "усилить давление на правительство", при этом времени на долгие размышления не было.

Экс-посол назвал "пограничным" то, что охарактеризовал канцлера ФРГ Олафа Шольца как "обиженную ливерную колбасу". Мельник добавил, что еще неизвестно, как выглядела бы поддержка Германии сегодня без его "недипломатичного поведения". Он утверждает, что благодаря его работе политика Германии "вышла из летаргии" после начала СВО. Бывший посол признал, что его "часто изображали сумасшедшим", но отметил, что ему удавалось спровоцировать дискуссии.

Андрей Мельник был послом в Германии с 2015 по 2022 год. В июле-2022 его уволили.