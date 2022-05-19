В американском городе Эпплтон, штат Висконсин, вооруженный огнестрельным оружием мужчина в течение нескольких часов удерживает церковь с прихожанами. Об этом сообщила газета Insider.

По данным издания, утром 19 мая неизвестный мужчина вошел в церковь, направил на прихожан оружие, после чего переместился на крышу здания. Там он провел несколько часов, сделав ряд предупредительных выстрелов в воздух.

Согласно распространенному заявлению правоохранителей, в церкви происходит «активный инцидент». Полиция настоятельно призвала граждан избегать посещения района, в котором обосновался стрелок. При этом о поступлении каких-либо требований со стороны мужчины не сообщали. Его личность также не раскрывали.

Согласно неподтвержденной информации, правоохранители сумели убедить мужчину начать переговоры. В церкви, предположительно, находятся несколько десятков человек. О пострадавших не сообщалось.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате нападения террористов с топором в Израиле.