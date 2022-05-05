Три человека погибли в результате нападения террористов с топором в Израиле

Три человека погибли в городе Элад в Израиле, еще четверо получили ранения разной степени тяжести. На жителей напали вооруженные топором и огнестрельным оружием террористы. Об этом сообщила радиостанция Kan.

По данным СМИ, местные правоохранители ведут розыск нападавших. По предварительным данным, террористов было двое. Власти города попросили жителей не покидать свои дома.

Как стало известно радиостанции, теракт совершили двое палестницев. Они прибыли в страну из северной части Западного берега реки Иордан. В свою очередь, издание The Times of Israel отмечает, что атака в Эладе продолжила череду нападений террористов в Израиле. В марте и апреле в результате подобных атак погибли 16 человек.

С 10 апреля Израиль в ответ на серию террористических актов проводит операции по противодействию террору на Западном берегу. По данным армейской пресс-службы, арестованы десятки подозреваемых в противоправной деятельности.

Ранее министр интеграции Израиля Пнина Тамено-Шете сообщила, что израильские власти решили отменить проведение массовых парадов и шествий в стране на 9 Мая. Причиной стала ситуация на Украине. Решение приняли совместно с организациями ветеранов Второй мировой войны. Вместо парадов и шествий в этот день планируют провести церемонию на горе Герцля, где особое внимание уделят вкладу ветеранов в победу над нацистской Германией.