Мир 04 марта 2024, 21:00 Вооруженный мужчина в Германии взял заложников в больнице Bild: в больнице Ахена в ФРГ вооруженный мужчина взял заложников Freepik

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В Германии вооруженный мужчина взял в заложники несколько человек в больнице. Это произошло в городе Ахен, уточнили в газете Bild.

Как сообщило издание со ссылкой на полицию, вооруженный мужчина захватил несколько заложников, правоохранители оцепили спецназом территорию больницы на юго-западе города.

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Официальные власти пока не сообщили, кому именно угрожает мужчина, кого он взял в заложники и какие у него требования. Полиция действует по плану освобождения вероятных заложников.

В Миннесоте при освобождении заложников погибли двое полицейских и пожарный, еще одного офицера доставили в больницу. Вооруженный мужчина захватил членов своей семьи, в том числе семерых детей в возрасте от двух до 15 лет.