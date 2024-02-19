Криминал 19 февраля 2024, 09:02 Преступник в США застрелил полицейских и пожарного при попытке освободить детей из плена Двое полицейских и пожарный погибли в Миннесоте при освобождении заложников Kyle Mazza/Keystone Press Agency/globallookpress

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В городе Бернсвилл штата Миннесота вооруженный преступник взял в заложники членов своей семьи. Пытавшиеся освободить их сотрудники экстренных служб погибли, сообщил телеканал CNN.

«Ужасающие новости из Бернсвилла. Реагируя на звонок о находящейся в опасности семье, два офицера полиции и один пожарный потеряли свои жизни», — объявил губернатор Тим Уолц.

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Погибли 27-летние офицеры Пол Элмстранд и Мэтью Руге, 40-летний фельдшер пожарной службы Адам Финсет. Сержанта Адама Медликотта доставили в больницу с ранениями, не представлявшими угрозы для жизни.

Правоохранителей вызвали в частный дом. Вооруженный мужчина забаррикадировался и взял в плен собственную семью, в том числе семерых детей в возрасте от двух до 15 лет. Когда службы реагирования попытались освободить заложников, завязалась перестрелка. Преступника ликвидировали. У него изъяли несколько пистолетов и большое количество боеприпасов.

Случаи стрельбы в США участились. Президент Джо Байден заявил, что с начала 2024 года зарегистрировали больше таких преступлений, чем прошло дней.