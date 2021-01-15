ФБР не исключило риска вооруженных протестов

Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило, что отслеживает потенциальные угрозы насилия перед инаугурацией избранного президента США Джозефа Байдена, и не исключает риска вооруженных протестов. Вступление в должность нового главы государство состоится 20 января.

Об этом заявил глава ФБР Кристофер Рэй на брифинге по безопасности инаугурации. Он сообщил, что обеспокоен «большим количеством» обсуждений в Сети различных акций, включая вооруженные протесты в Вашингтоне и в столицах штатов.

«Мы отслеживаем все приходящие „наводки“, будь то призывы к вооруженным протестам, потенциальные угрозы исходя из ситуации вторжения в Капитолий 6 января», — приводит ТАСС слова главы бюро.

Рэй уточнил, что агенты основное внимание уделяют не мирным демонстрантам, а людям, которые угрожают безопасности других граждан «путем насильственных актов и уничтожения собственности».

Глава ФБР сообщил об аресте свыше 100 участников беспорядков, состоявшихся 6 января в Вашингтоне. Также опознано свыше 200 подозреваемых. Кристофер Рэй предостерег тех, кто захочет повторить что-то подобное.

Ранее американские силовики уведомили представителей Конгресса, что 20 января тысячи сторонников действующего главы Белого дома Дональда Трампа могут пойти на штурм Капитолия.