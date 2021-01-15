facebook_pixel
    15 января 2021, 02:52

    ФБР не исключило риска вооруженных протестов

    Анастасия Кукова

    Федеральное бюро расследований (ФБР) США сообщило, что отслеживает потенциальные угрозы насилия перед инаугурацией избранного президента США Джозефа Байдена, и не исключает риска вооруженных протестов. Вступление в должность нового главы государство состоится 20 января.
    ФБР не исключило риска вооруженных протестов

    Об этом заявил глава ФБР Кристофер Рэй на брифинге по безопасности инаугурации. Он сообщил, что обеспокоен «большим количеством» обсуждений в Сети различных акций, включая вооруженные протесты в Вашингтоне и в столицах штатов.

    «Мы отслеживаем все приходящие „наводки“, будь то призывы к вооруженным протестам, потенциальные угрозы исходя из ситуации вторжения в Капитолий 6 января», — приводит ТАСС слова главы бюро.

    Рэй уточнил, что агенты основное внимание уделяют не мирным демонстрантам, а людям, которые угрожают безопасности других граждан «путем насильственных актов и уничтожения собственности».

    Глава ФБР сообщил об аресте свыше 100 участников беспорядков, состоявшихся 6 января в Вашингтоне. Также опознано свыше 200 подозреваемых. Кристофер Рэй предостерег тех, кто захочет повторить что-то подобное.

    Ранее американские силовики уведомили представителей Конгресса, что 20 января тысячи сторонников действующего главы Белого дома Дональда Трампа могут пойти на штурм Капитолия.