ФБР не исключило риска вооруженных протестов
Об этом заявил глава ФБР Кристофер Рэй на брифинге по безопасности инаугурации. Он сообщил, что обеспокоен «большим количеством» обсуждений в Сети различных акций, включая вооруженные протесты в Вашингтоне и в столицах штатов.
«Мы отслеживаем все приходящие „наводки“, будь то призывы к вооруженным протестам, потенциальные угрозы исходя из ситуации вторжения в Капитолий 6 января», — приводит ТАСС слова главы бюро.
Рэй уточнил, что агенты основное внимание уделяют не мирным демонстрантам, а людям, которые угрожают безопасности других граждан «путем насильственных актов и уничтожения собственности».
Глава ФБР сообщил об аресте свыше 100 участников беспорядков, состоявшихся 6 января в Вашингтоне. Также опознано свыше 200 подозреваемых. Кристофер Рэй предостерег тех, кто захочет повторить что-то подобное.
Ранее американские силовики уведомили представителей Конгресса, что 20 января тысячи сторонников действующего главы Белого дома Дональда Трампа могут пойти на штурм Капитолия.