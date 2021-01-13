Сенаторов предупредили о возможном штурме Капитолия 20 января

Инаугурации избранного президента США Джо Байдена, намеченная на 20 января, могут помешать. Не исключено, что в этот день тысячи сторонников действующего главы Белого дома Дональда Трампа пойдут на штурм Капитолия.

Правоохранительные органы Соединенных Штатов уведомили о такой возможности представителей Конгресса. Об этом в эфире телеканала CNN рассказал член палаты представителей и демократ от штата Пенсильвания Конор Лэмб.

«Около четырех тысяч вооруженных „патриотов“ возьмут Капитолий в кольцо, чтобы не дать демократам попасть вовнутрь», — заявил он.

По словам Лэмба, сторонники Трампа даже опубликовали правила ведения боевых действий. Политик назвал их серьезно настроенной организованной группой с простроенным планом. В Конгрессе не собираются вступать с ней в переговоры и пытаться как-то переубедить людей.

«Их нужно судить. Их нужно остановить. К сожалению, это относится и к президенту», — сказал Лэмб, указав на необходимость объявления Трампу импичмента и отстранения его от власти.

Имеющуюся угрозу, добавил конгрессмен, правоохранители считают серьезной. Полиция готовится к возможным сценариям развития событий.

Результаты голосования на выборах президента США утвердили 14 декабря. Джо Байдена назвали новым главой государства. Трамп не захотел признавать поражение и потребовал пересчитать итоги выборов в некоторых штатах в судебном порядке. Его попытки были безрезультатны. Победу Байдена утвердили и обе палаты Конгресса. Инаугурация нового президента назначена на 20 января и должна состояться на ступенях Капитолия.