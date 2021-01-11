ФБР ждут десятки вооруженных акций протеста до инаугурации Байдена

Во всех американских штатах 16–20 января могут состояться вооруженные акции протеста. В докладе ФБР указывается, что готовят их ультраправые активисты, поддерживающие действующего президента США Дональда Трампа. Документы был опубликован за неделю до захвата протестующими Капитолия в Вашингтоне.

Об этом со ссылкой на доклад сообщил телеканал ABC. Бюро утверждает, что о «готовности совершить насилие в поддержку своей идеологии» сообщили некоторые представители антиправительственного ультраправого движения Boogaloo bois. Возможно, 17 января состоится «общенациональный вооруженный марш» в столицах 50 штатов и около Капитолия.

ФБР получило информацию о вооруженной группе, которая 16 января направится в Вашингтон. В случае отстранения Трампа от должности до инаугурации избранного президента США Джо Байдена активисты подстрекают последователей штурмовать суды, местные и федеральные органы власти и административные здания.

Если Конгресс попытается избавиться от Трампа и объявить ему импичмент, также произойдут вооруженные протесты. В ФБР посоветовали полицейским усилить безопасность участков по всей стране.

Глава Нацгвардии США Дэниел Хокансон сообщил телеканалу CNN, что Пентагон одобрил использование 15 тысяч бойцов Нацгвардии во время инаугурации Джо Байдена. После беспорядков в Капитолии, в Вашингтоне были мобилизованы 6,2 тысячи бойцов.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер призвала американцев избегать выхода на улицы во время инаугурации Байдена. Она также попросит администрацию Трампа отменить разрешения на публичные собрания с 10 по 24 января.

Американские СМИ сообщили, что резолюцию об импичменте Дональда Трампа предварительно одобрили 2018 сенаторов.