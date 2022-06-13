«Вон из Германии!» Немцы выступили против помощи Украине после упреков в негостеприимстве

Жалобы посла Украины в Германии Андрея Мельника с каждым разом все сильнее вредят отношениям двух стран. Такое мнение выразили немецкие пользователи Тwittеr после очередного заявления украинского дипломата.

Ране Мельник заявил, что власти Германии недостаточно радушно принимают украинских беженцев. По его мнению, большинство украинцев покидают эту страну, «не получив должного гостеприимства».

Люди в комментариях парировали данное заявление, отметив, что Германия делает все возможное для поддержки мигрантов. В этой связи самого Мельника назвали «неблагодарным человеком» и подчеркнули, что однажды ему «придется остановиться и подумать, как его реплики сказываются на образе страны».

«Этот неблагодарный человек портит отношения Германии и Украины. Сначала у него политики были плохими, теперь — сами граждане. Он забивает мяч в собственные ворота!» — заявил один из комментаторов.

«Он больше вредит Украине, чем помогает», — отметил другой.

Некоторые выступили с радикальными призывами.

«Ни цента больше для Украины, мы сделали достаточно. Вон из Германии вместе с этим послом, у которого все всегда плохо», — написал пользователь.

Мельник неоднократно позволял себе критические высказывания в адрес немецких властей. В частности, он осуждал ФРГ за нерешительность в вопросе военной помощи Украине, обвинял экс-канцлера Ангелу Меркель в отсутствии самокритики, а действующего канцлера Олафа Шольца назвал «оскорбленной ливерной колбасой».