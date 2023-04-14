Мир 14 апреля 2023, 08:26 Володин обвинил Запад в двойных стандартах и лицемерии Спикер Госдумы Володин обвинил США и Европу в двойных стандартах и лицемерии РИА «Новости»

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США и Европа вместо развития собственных стран направляют огромные деньги на поддержку преступного украинского режима. Об этом в Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, чтобы уйти от критики населения, в США и Европе объясняют жителям, что около 80% выделенных средств останутся внутри страны, а также что Украина вернет деньги с процентами.

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«В то же время самим украинцам говорят обратное, обещая поддержку на 100% до самого конца. Это лицемерие и двойные стандарты. Очевидно, что Украина для НАТО и США стала лишь полигоном для испытания новых способов ведения боевых действия и испытания оружия, в том числе биологического», — написал он.

Володин напомнил, что во Франции неодобрение политики правительства достигло 80%, в Германии — 70%, в Великобритании — 65%, а в США — 40%.

«Шольц, Макрон и Байден ввергают своих граждан в огромные проблемы, пытаясь сохранить власть, не думая об Украине», — заключил спикер.

Ранее Володин назвал Байдена разрушителем мировой экономической стабильности.