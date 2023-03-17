Мир 17 марта 2023, 09:27 Володин назвал Байдена разрушителем мировой экономической стабильности Володин призвал мировые правительства к дедолларизации для недопущения «великой депрессии» РИА «Новости»

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Нынешнюю ситуацию в экономической сфере США можно назвать плачевной, и в этом виноват текущий президент Соединенных Штатов Джозеф Байден. К такому выводу пришел спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он поделился видением ситуации в Telegram-канале.

«Байден к выборам президента США идет с набором проблем, созданных из-за маразматического курса проводимой им политики», — написал Володин.

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Кроме того, он уличил текущее руководство Соединенных Штатов в крахе мировой стабильности в экономической сфере. По мнению Володина, власти других стран должны запустить дедолларизацию своих финансовых процессов, чтобы не допустить очередную «великую депрессию». Он предположил, что именно такой подход спасет мировую экономику от кризиса.

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«[Минфин США], печатая необеспеченные доллары, спровоцировал рекордную за последние 40 лет инфляцию», — написал Володин.

По его мнению, от таких действий американского правительства уже пострадали граждане других стран. Среди них Володин выделил членов пенсионных фондов Швеции, Норвегии, Южной Кореи и нескольких других стран. Также он добавил, что США продолжат наживаться на проблемах других государств, а список пострадавших будет пополняться.